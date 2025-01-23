Потолок обрушился на зрителей во время концерта популярной группы

Во время шоу группы Bad Omens в австралийском Мельбурне на зрителей обрушился потолок. Об этом пишет портал Wall Of Sound.

ЧП произошло накануне вечером. Участник группы Bad Omens исполнял последнюю песню сета. В этот момент из пушек вылетели конфетти и посыпались прямо на зрителей в зале. Однако такой залп, по всей видимости, стал причиной обрушения части потолка.

Куски потолка в Festival Hall начали откалываться, несколько плиток рухнули на ничего не подозревающую толпу поклонников. Один из присутствовавших на выступлении позднее пожаловался в соцсети, что его подруга получила ушиб мягких тканей руки и перелом пальцев.

Другой зритель рассказал, что пострадала его сестра. Девушка избежала переломов, но получила ушиб и ей пришлось из-за этого отпроситься с работы.

Один из фанатов рассказал о том, что две женщины истекали кровью.

«На самом деле, было очень плохо. Двух девушек вытащили прямо передо мной, у одной текла кровь изо рта и шеи, у другой — из колена», — поделился зритель, добавив, что огромное количество людей пытались выбраться из зала.

Уточняется, что коллектив Bad Omens, судя по всему, совершенно не знал о произошедшем, поскольку они исполнили оставшуюся часть композиции, прежде чем уйти со сцены и вскоре вернуться для выхода на бис. Погибших в результате инцидента нет.

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