Потолок рухнул в здании гимназии во время обеда: что ответила директор

В гимназии Санкт-Петербурга во время обеда обрушился потолок. Как сообщает «Фонтанка», все произошло в учебном заведении на Казанской улице.

Очевидцы рассказали, что потолок рухнул в столовой. Часть плиток приземлилась на пол, а другая — на столы. Из-за инцидента было принято решение перенести обед. Сотрудники учреждения вывели учащихся из помещения. Журналисты связались с руководством гимназии.

«Лучше бы пришли в школу и помогли», – коротко ответила директор и бросила трубку.

Отмечается, что пострадавших нет. Но все обстоятельства устанавливаются. Также появились данные от прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга. Они сообщили, что организуют проверку.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений», — говорится в сообщении.

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