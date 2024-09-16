Взял с собой молоток, нож и пистолет: ученик пронес целый арсенал оружия в челябинскую школу

Несовершеннолетний совершил нападение на сверстников и учительницу в одной из школ Челябинска. Мальчик орудовал молотком. Однако, по информации Telegram-канала Readovka, у него был с собой целый арсенал оружия.

По счастливой случайности, школьник не успел задействовать все опасные предметы. Помимо молотка, он сумел пронести мимо охраны нож и пистолет. Каким образом ученику удалось это сделать, будут выяснять правоохранители.

В результате нападения пострадали как минимум три ребенка. Также известно, что кто-то был ранен из преподавательского состава. Мальчик, причинивший вред сверстникам, задержан.

Ранее сообщалось, что одна из жертв школьника находится в тяжелом состоянии. Избитой молотком девочке потребовалась экстренная помощь врачей.