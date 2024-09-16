СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 сентября 2024, 10:05
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Взял с собой молоток, нож и пистолет: ученик пронес целый арсенал оружия в челябинскую школу

Напавший на сверстников челябинский школьник пронес с собой целый арсенал оружия.
Взял с собой молоток, нож и пистолет: ученик пронес целый арсенал оружия в челябинскую школу

© Freepik

Несовершеннолетний совершил нападение на сверстников и учительницу в одной из школ Челябинска. Мальчик орудовал молотком. Однако, по информации Telegram-канала Readovka, у него был с собой целый арсенал оружия.

По счастливой случайности, школьник не успел задействовать все опасные предметы. Помимо молотка, он сумел пронести мимо охраны нож и пистолет. Каким образом ученику удалось это сделать, будут выяснять правоохранители.

В результате нападения пострадали как минимум три ребенка. Также известно, что кто-то был ранен из преподавательского состава. Мальчик, причинивший вред сверстникам, задержан.

Ранее сообщалось, что одна из жертв школьника находится в тяжелом состоянии. Избитой молотком девочке потребовалась экстренная помощь врачей.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Readovka
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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