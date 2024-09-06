Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Красноярске

В Красноярске возле школы неизвестный открыл стрельбу. Отмечается, что на тот момент учеников в здании не было. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что звуки выстрелов слышали возле общеобразовательного учреждения на пересечении улиц Аэровокзальной и Партизана Железняка. Местные рассказали, что несколько дней назад школа закрылась на ремонт, поэтому сейчас в ней не учатся дети.

Полиция оцепила двор. Информации о пострадавших пока нет.

По данным Telegram-канала Mash, стрелять мог мужчина. Он целился в голубей, которые его «разбудили утром». Испуганные жильцы дома неподалеку решили вызвать экстренные службы.

Сейчас мужчину ищут. Информация не подтверждена.

Ранее в Улан-Удэ ребенка заметили возле школы с автоматом и в балаклаве. Им оказался шестиклассник, который переоделся после занятий для игры в страйкбол с друзьями. Он признался, что не хотел никого напугать своим видом.

Также недавно в Ленобласти местный житель открыл стрельбу по прохожим у детской библиотеки.