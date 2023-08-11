Потерявшийся инструмент помог мужчине найти скелет человека в соседней квартире

Мужчина во время ремонта в московской квартире нашел скелет, пролежавший пять лет. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Находка была обнаружена в квартире в Брошевском переулке Таганского района. Источник утверждает, что житель ремонтировал свое жилье, случайно уронил один из инструментов на балкон квартиры ниже. После этого он посветил фонариком, чтобы найти предмет и увидел труп.

Мужчина сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов. Полицейские обнаружили скелетированный труп человека, предположительно мужского пола. Определить возраст на момент смерти не удалось.

«Но известно, что кончина наступила около пяти лет назад», – отмечается в сообщении.

На данный момент останки направлены в морг на экспертизу. Стражи правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Москве обнаружили скелет в квартире после жалоб соседей, что их заливают. Оказалось, что умершая – женщина 1958 года рождения. Все произошло в доме по улице Новоостанкинская. Жильцы стали жаловаться на соседа сверху – квартиру пришлось вскрыть.

Еще один случай произошел в Москве. Там нелюдимый пенсионер умер от коронавируса и пролежал на диване три года. Родственники умерли 20 лет назад, своей семьи он не имел. Мужчина работал землемером – соседи видели его за 30 лет жизни там 5-6 раз.