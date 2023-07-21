Оказавшийся скелетом сосед заливал жильцов московской многоэтажки

В Москве обнаружили скелет в квартире после жалоб соседей, что их заливают. Оказалось, что умершая – женщина 1958 года рождения.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в доме по улице Новоостанкинская. Жильцы стали жаловаться на соседа сверху – квартиру пришлось вскрыть.

«В ней обнаружили тело человека, которое уже превратилось в скелет», - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

По факту обнаружения тела в квартире начата проверка. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее в Москве нашли скелет мужчины – его обнаружили сидящим за столом. Скелетированному трупу было примерно три года. Череп лежал на полу, остальные останки держались за счет свитера, который мужчина надел перед смертью. Давность смерти определили по продуктам, срок годности которых истек три года назад, а также по газете в помещении за 2020 год.