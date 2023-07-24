В Москве нелюдимый пенсионер умер от коронавируса и пролежал на диване три года

В московской квартире нашли кости пенсионера, который, предварительно, умер от коронавируса три года назад. Мужчина все это время лежал на диване. Тревогу забили соседи.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

По его информации, 68-летний пенсионер проживал на юго-востоке Москвы в двухкомнатной квартире на первом этаже. Родственники умерли 20 лет назад, своей семьи он не имел.

Мужчина работал землемером – соседи видели его за 30 лет жизни там 5-6 раз. Мужчина не рассказывал о себе, но всегда здоровался.

Месяц назад соседи заметили, что створка у окна его квартиры была в одинаковом положении зимой и весной. Кроме того, в маленькой комнате горел светильник. Три недели жильцы наблюдали за квартирой, звонили, стучали в дверь.

Соседи рассказали обо всем старшей по дому, и та вызвала экстренные службы. После вскрытия замка в комнате на диване нашли кости пенсионера, плоти уже не было. Выяснить реальную причину смерти мужчины невозможно. По предположениям специалистов, он скончался от коронавируса.

Ранее мы писали, что оказавшийся скелетом сосед заливал жильцов московской многоэтажки.