Потерявший сына директор ФМБА РФ вышел на работу, чтобы помочь жертвам теракта

Потерявший сына директор Федерального Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России вышел на работу, чтобы оказать помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ИА Регнум.

18-летний сын директора ФМБА погиб за день до трагедии в «Крокусе». 21 марта родители обнаружили его тело в квартире и сразу позвонили в полицию. Рядом с трупом была найдена предсмертная записка.

Однако, несмотря на горе в семье, мужчина все равно вернулся к работе, желая помочь пострадавшим от теракта в «Крокусе».

Известно, что Центр мозга и нейротехнологий сформировал два отрада психологов для помощи сотрудникам МЧС и поддержки людей во время опознания тел погибших.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу и подожгли здание. Теперь от комплекса практически ничего не осталось.

Ранее охранник «Крокуса» рассказал о первых минутах теракта. По словам мужчины, злоумышленники дождались, пока толпа зрителей войдет в здание, а затем начали стрелять в спины людей.