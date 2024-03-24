«Они стали в толпу стрелять со спины»: охранник «Крокуса» рассказал о первых минутах теракта

Охранник «Крокус Сити Холл» по имени Алексей заявил, что террористы ворвались в здание внезапно. При этом преступники сначала дождались, когда толпа войдет в здание, после чего открыли огонь на поражение в спины людям.

«Началось все очень внезапно, было подготовлено заранее — очень профессионально действовали», — сказал охранник в беседе с РЕН ТВ.

Он пояснил, что стоял в этот момент на входе и встречал гостей. После начала стрельбы полетели стекла и началась паника.

«Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, а я как раз на первой линии встречал этих террористов», - рассказал Алексей.

Мужчина не смог продолжить свой рассказ из-за нахлынувших эмоций. Он только успел сказать, что в момент атаки рядом с ним находился друг.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Ранее владелец «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов заявил, что здание охраняли более 30 человек, но все они работали без оружия, поэтому не могли противостоять вооруженным террористам.