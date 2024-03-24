«Хотели, чтобы люди сгорели заживо»: владелец «Крокуса» о попытке террористов уничтожить записи с камер

Владелец «Крокус Сити Холла» считает, что отследить и задержать преступников, устроивших теракт на концерте рок-группы «Пикник», удалось благодаря системе безопасности комплекса. Об этом Араз Агаларов рассказал телеканалу РБК.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» и подожгли помещение. Вместе со зданием должны были сгореть и записи камер видеонаблюдения. Однако руководство комплекса успело передать сотрудникам МЧС, где можно найти базы данных.

В итоге спасатели не допустили возгорания видеозаписей, что помогло стражам правопорядка установить номер машины, на которой скрылись предполагаемые преступники, и отследить их пути отхода.

«Задача у них (террористов, прим. ред.) была другая – они не просто хотели перебить большое количество людей, они хотели, чтобы эти люди сгорели заживо в зале, потому что параллельно с расстрелом все заливалось горючими веществами, керосином, бензином...» – поделился Араз Агаларов.

По словам мужчины, от концертного зала не осталось практически ничего.

«Если вы зайдете в этот зал, вы не поверите, что кто-то мог выйти живым», – заключил он.

Ранее сын владельца «Крокуса» Эмин Агаларов высказался о трагедии. Мужчина вышел на связь в соцсетях и выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших.