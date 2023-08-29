Потеряла сознание, но он не остановился: ревнивый мужчина забил насмерть кулаками сожительницу

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина забил насмерть кулаками сожительницу. Все произошло на почве ревности. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным ведомства, 34-летний житель выпивал вместе со своей возлюбленной еще 7 января. Во время застолья у них произошел конфликт. В какой-то момент ревнивый мужчина напал и избил сожительницу. Она потеряла сознание, но его это не остановило. Женщина получила травмы, от которых скончалась.

Отмечается, что мужчина арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он проведет за решеткой девять лет.

Похожая история произошла в Хабаровске. Там мужчина убил соседа, нанеся ему 44 удара ногами из-за бардака в квартире. 56-летний мужчина насмерть забил человека, который впустил его к себе пожить. Злоумышленнику не понравилось, что хозяин квартиры устроил беспорядок и разбросал свои вещи. Из-за этого он набросился на товарища.

Ранее мы писали о том, как житель Подмосковья оказался при смерти, смешав средство для потенции с алкоголем. 52-летний мужчина чуть не умер в медовый месяц. Женившись, он захотел удивить в постели свою супругу, но вместо этого оказался в реанимации.