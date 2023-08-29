Житель Подмосковья оказался при смерти, смешав средство для потенции с алкоголем

В Сергиевом-Посаде 52-летний мужчина чуть не умер в медовый месяц. Женившись, он захотел удивить в постели свою супругу, но вместо этого оказался в реанимации. Как стало известно, он смешал средство для потенции с алкоголем. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

По информации источника, в местную больницу россиянин поступил в тяжелом состоянии без сознания. Оказалось, что на протяжении недели он принимал стимулирующие эрекцию препараты и при этом не отказывал себе в спиртных напитках. В итоге в один момент его организм дал сбой.

В клинике пациента сразу поместили в реанимацию. В ходе обследования у него обнаружилась алкогольная интоксикация. Также врачи не исключили высокий риск поражения печени и нарушения функций почек. Все это могло привести к остановке сердца. Однако медикам все-таки удалось спасти мужчину. Ему была назначена инфузионная, детоксикационная и гастропротективная терапия.

На данный момент россиянин уже чувствует себя намного лучше. Его выписали под наблюдение врача-уролога.

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