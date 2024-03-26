Посудомоечная машина убила молодого мужчину в квартире

В Москве 30-летний мужчина умер, получив удар током от посудомоечной машины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что все произошло 25 марта в квартире на улице Краснодонской. Мужчина находился в своем жилище, когда одной рукой коснулся посудомоечной машины, а другой – до раковины. Он получил разряд током и не выжил.

После случившегося организована проверка.

Подобный инцидент произошел в начале января в Воронеже. Тогда подросток остался жив, но получил удар током от электрогитары. Он репетировал и в какой-то момент решил помочь другу настроить инструмент, а прикоснувшись к струнам, получил разряд, прошедший сквозь его тело.

Ранее мы писали о том, что в Москве после попытки зарядить телефон у мальчика отнялась рука. Ребенок был с мамой в дилерском центре, так как женщина хотела произвести диагностику своей машины. Пока специалисты работали, ребенок начал искать место, где бы мог зарядить свой телефон. Он использовал одно из зарядных устройств в центре.

Также стало известно о том, что мальчику, сбитому террористами у «Крокуса», провели вторую операцию. Восьмилетний ребенок находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и бедра, а также с ушибом легких.