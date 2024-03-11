Ударило током: в Москве после попытки зарядить телефон у мальчика отнялась рука

В Москве мальчик получил удар током при попытке зарядить телефон. В результате случившегося у пострадавшего отнялась рука. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 8 марта на улице Крылатская в Москве. Жительница столицы вместе с ребенком приехала в дилерский центр, чтобы произвести диагностику автомобиля. Во время работы специалистов женщина с сыном отправились в клиентский центр. Ребенок решил зарядить свой смартфон, используя одно из зарядных устройств в центре.

Однако, когда мальчик взял один из шнурков зарядного устройства, раздался оглушительный хлопок. Ребенка ударило током, у него подкосились ноги. Кроме того, на пальцах левой руки мальчика появились сильные ожоги. Школьник не мог пошевелить рукой или согнуть ее в локте.

Сообщается, что через четыре минуты в автоцентр прибыли врачи, а затем – сотрудники полиции. В ходе осмотра ребенка фельдшер скорой помощи сняла кардиограмму и заверила, что у мальчика все в порядке с сердцем, однако настоятельно порекомендовала поехать в больницу, поскольку рука парализована.

Сотрудники правоохранительных органов взяли показания у мамы школьника и у сотрудников автосалона. Но работники не дали четкого объяснения, почему у них небезопасные зарядки. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

В настоящее время пострадавший находится в больнице. Мальчик лежит в отделении неврологии и не может шевелить левой рукой. Врачи пока не смогли определить точный диагноз.

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