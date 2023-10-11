Пострадавшим при столкновении поездов машинистом оказался главный ревизор по безопасности метро

Во время аварии в московском метро, где столкнулись два поезда, пострадал главный ревизор по безопасности движения столичного метрополитена. Он управлял тем самым составом «Яуза», который врезался в другой поезд, стоявший на станции «Печатники». Об этом сообщает mk.ru.

Напомним, что утром 11 октября в столичной подземке произошла авария, в результате которой машиниста зажало в кабине. Им оказался 51-летний почетный машинист ретро-поездов столичной подземки. Он работает в метрополитене много лет.

По данным источника, поезд «Яуза» был выведен из эксплуатации и перегонялся в депо «Измайлово», где находится метромузей.

Сообщается, что в результате столкновения машинист получил сочетанную травму и находится в больнице.

Ранее мы писали о том, что еще известно о поезде, который устроил аварию в московском метро.

Еще один похожий случай произошел на станции «Охотный Ряд» московского метро. Там машинисту неожиданно стало плохо.