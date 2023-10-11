«С линии их сняли»: стала известна правда о поезде, который устроил аварию в московском метро

Поезд, который устроил аварию в московском метро, оказался музейным экспонатом. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на источник в транспортном комплексе.

Напомним, что два поезда столкнулись утром 11 октября прямо на пассажирской платформе в метро «Печатники». На станции стояли пассажирские вагоны, в последний из которых влетел следующий за ним из туннелей состав.

СМИ пишут, что предварительная причина столкновения – неисправность тормозов. У людей появилось множество вопросов, как при всей технологичности подземки такое могло произойти. Оказалось, что «умная» автоматическая система остановки имеется только на новых составах. Они ходят по Арбатско-Покровской, Филёвской, Кольцевой, Калининской, Бутовской, Некрасовской линиях.

Источник отмечает, что на Люблинско-Дмитровской линии курсируют другие модели.

«Поезд, который врезался, относится к серии «Яуза» — это музейный экспонат, который перегоняли из депо. С линии их сняли в 2019 году», – говорится в сообщении.

«Яузу» решили списать после аварии, которая случилась в 2019 году. Но это произошло не на пассажирской платформе, а на оборотном тупике. У модели обнаружили технические недочеты.

Сообщается, что в этот раз аварийный состав должны были перегнать в депо «Измайловская», где стоят множество исторических вагонов. Их показывают по праздникам, а «Яуза» должна была пополнить коллекцию.

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