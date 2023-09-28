Машинисту поезда стало плохо на станции «Охотный Ряд» московского метро

В Москве при проезде станции метро «Охотный Ряд» пришлось остановить поезд. Машинисту стало плохо, его вывели на платформу. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, машинист почувствовал себя плохо, поэтому поезд остановили. Из-за случившегося интервалы движения увеличены. Сейчас выясняются подробности инцидента и состояние здоровья сотрудника метрополитена.

Отмечается, что движение поездов на Сокольнической линии постепенно начали вводить в график.

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