Обзывали в школьном чате: в Ростовской области девочка пропала после конфликта с одноклассниками

В Ростовской области 16-летняя школьница пропала после того, как перешла в новый класс. Она не смогла наладить общий язык с одноклассниками. Ее ищут уже три дня. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, девочка не прижилась в классе. Сверстники даже создали отдельную беседу в соцсети, в которой обзывали новенькую. Терпеть унижения подросток не стала и ответила обидчикам.

В какой-то момент конфликт настолько обострился, что девочка заявила родителям о намерении больше не возвращаться в школу. Родственники попросили ее подождать — вдруг все наладится. Но девочка не послушала близких и ушла, хлопнув дверью. С тех пор ее больше никто не видел.

Mash сообщает, что школьница ушла из дома в красной рубашке в клетку, черные штаны и кроссовки. Пока ее местонахождение неизвестно. Полиция занимается ее поисками.

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