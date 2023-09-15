Поссорилась с матерью: пропавшую в Ступино неделю назад школьницу нашли мертвой в поле

В Ступино обнаружили мертвой пропавшую 15-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома неделю назад после ссоры с матерью.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

Тело подростка нашли днем 14 сентября в поле в Ступинском городском округе, где она проживала. Девочка числилась пропавшей без вести с 7 числа.

Предположительно, школьница умерла в тот же день. Следов насилия не обнаружено.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница в Челябинской области скончалась 1 сентября после отравления грибами. Накануне вместе с матерью она ходила в лес. Женщину нашли парализованной, она была доставлена в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

13 сентября стало известно о смерти четвероклассницы в Москве. Перед этим она поругалась с матерью из-за смартфона, родители отняли телефон.