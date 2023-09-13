Родители отняли смартфон: четвероклассница в Москве перед смертью поругалась в мамой

В Москве четвероклассница умерла после скандала с матерью. Женщина забрала у девочки смартфон из-за жалобы учителя.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

Трагедия случилась около 16:00. Десятилетняя девочка вернулась из школы, ее встретила мама.

Женщина рассказала дочери, что получила сообщение от классного руководителя – педагог жаловалась, что девочка не занималась, а рисовала. В подтверждение своих слов она прислала фотографию рисунка.

Мать приняла решение забрать смартфон – девочке пообещали кнопочный телефон. Она расстроилась и ушла в комнату, потом тело девочки нашли на улице.

Ранее сообщалось, что двое подростков в Москве сбежали от приемной матери. Они обиделись, что женщина запретила пользоваться смартфонами. Это решение было принято из-за проблем с поведением и успеваемостью детей.