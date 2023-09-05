После свадьбы стала «вещью»: жених избил невесту во время первой брачной ночи

В Оренбурге мужчина избил свою новоиспеченную жену во время брачной ночи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Госслужащий сделал предложение 19-летней возлюбленной и в первую же ночь после свадьбы набросился на нее с кулаками. Мужчина кричал, что после замужества девушка стала «его вещью» и «теперь он может делать с ней все, что захочет», даже убить.

Пострадавшую уже отвезли в больницу с телесными повреждениями, с ней общаются психологи. МВД сейчас проводит проверку по данному факту.

Ранее мы писали, что в Красногорске 11-классница сделала вид, что ушла в школу, и тайно вышла замуж. 16-летняя девочка отправила маме сообщение, в котором заявила, что больше не желает быть выпускницей и хочет стать женой. Пока влюбленная пара готовится к свадьбе, несовершеннолетнюю невесту ищут всем городом вместе с полицейскими.

Интересно, что 60-летняя звезда «Формулы любви» тоже в тайне от всех вышла замуж, но только уже в третий раз. Накануне актриса Елена Валюшкина все же раскрыла имя своего избранника.