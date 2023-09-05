Ушла в школу, а вернулась из ЗАГСа: 11-классница тайно вышла замуж

В Красногорске ученица 11 класса тайно вышла замуж: она собрала вещи первой необходимости, взяла портфель и пошла якобы в школу. Через некоторое время 16-летняя девочка написала матери, что хочет быть женой, а не выпускницей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Школьница все продумала заранее. Утром она отвела младшую сестру в детский сад, а потом притворилась, что идет на уроки. Однако на учебе девочка так и не появилась. Днем ее маме пришло сообщение, в котором говорилось, что домой 11-классница не вернется, поскольку она переехала к своему жениху на съемную квартиру. Влюбленная пара сейчас вовсю готовится к свадьбе.

Родительница сразу пошла проверять вещи дочки. Из комнаты подростка пропали ноутбук, планшет для рисования, некоторая одежда и часть наличных денег. Школьницу ищет весь город, в том числе стражи правопорядка. По данным источника, девочка воспитывалась в благополучной семье.

Ранее мы писали, что в Краснодаре подросток распылил в лицо двухлетней малышке перцовый баллончик. Ребенка госпитализировали с ожогом глаз.