60-летняя звезда «Формулы любви» тайно вышла замуж

Елена Валюшкина, наиболее известная по фильму «Формула любви», вышла замуж в третий раз. Имя избранника актриса рассекретила на премьере фильма «Вызов», куда пришла вместе с возлюбленным.

Сначала Валюшкина рассказала, что ее спутника зовут Андрей и представила как просто своего молодого человека. Однако журналисты заметили на пальце актрисы обручальное кольцо. В отказ идти уже не получилось — актриса призналась о тайной свадьбе.

«Да, мы были уже в загсе. Мы сразу за сыночком моим», — раскрыла подробности Валюшкина.

Валюшкина добавила, что с актерами уже «завязала». Ее супруг работает финансистом. Пара познакомилась на вечеринке, которую устроили друзья.

Отмечается, что у мужа Валюшкиной тоже есть дети, он был женат. Взрослый сын и дочь актрисы приняли нового возлюбленного матери.

Елена похвасталась, что Андрей ежедневно делает ей романтические сюрпризы. Имея два неудачных брака, актриса все-таки обрела счастье.

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