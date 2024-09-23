Чек за отдых начинался от 200 тысяч рублей: любимая музыкантами и актерами элитная баня сгорела в Подмосковье

Банный комплекс, где любили отдыхать российские звезды, сгорел дотла в Подмосковье. До этого он уже полыхал несколько раз, однако после ремонта его деятельность возобновлялась. Цена за услуги в таком месте начиналась от 200 тысяч рублей, передает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, комплекс находится в деревне Маслово на Николиной горе. Его уже давно облюбовали российские знаменитости, среди которых актеры, музыканты, политики и бизнесмены.

Мощный пожар начался ночью и напугал местных жителей. Их никак не устраивало соседство с банным комплексом, от которого постоянно шел дым. Кроме того, они называли постройку незаконной.

Что стало причиной пожара, по не известно. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.

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