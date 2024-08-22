Густой дым усложняет видимость: группа из семи туристов застряла в ущелье из-за сильного лесного пожара

Сотрудники МЧС выдвинулись на помощь туристам в Карачаево-Чекресии. Группа людей застряла в ущелье и не может самостоятельно выбраться. Эвакуацию затрудняет пожар, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, семь человек находятся в Гонахчирском ущелье на Домбае. Их отделяет от спасения сильный пожар. Огонь охватил лес, из-за этого над вершиной поднялся густой дым.

Первые сообщения о задымлении на территории КЧ появились еще вчера. Угрозы населенным пунктам в республике нет.

На помощь туристам выдвинулись 40 сотрудников МЧС. Их работу усложняет дым от пожара. Он затрудняет видимость спасателям.

Ранее сообщалось, что на турецком курорте продолжаются поиски российской туристки. Женщина ушла из отеля в Мармарисе и неожиданно для всех пропала. Посольство РФ уже проинформировано о случившемся.