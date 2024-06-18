Посинела и отекла: тобольские врачи спасли девочку, пострадавшую от укуса гадюки

В Тюменской области 14-летняя девочка из малочисленных народов севера пострадала от укуса гадюки. Подростка спасли тобольские врачи.

Как сообщает инфоцентр правительства региона, девочка была в критическом состоянии после нападения гадюки. На помощь к ней сразу же отправились на вертолете медики больницы № 3 Тобольска. Девочка была в тяжелом состоянии — она посинела, наблюдался массивный отек ноги.

Медики приступили к терапии сразу же на борту вертолета. После девочку госпитализировали в отделение реанимации. По словам завотделением центра медицины катастроф Тобольска Олега Алымова, восстановление пациентки прошло без осложнений. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Россиян предупреждают: при встрече со змеей не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Медленно отступите, избегая резких движений. В случае укуса незамедлительно обратитесь за помощью.

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