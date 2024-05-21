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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 21 мая 2024, 15:34
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Сбежал, пока мыли террариум: удав выполз из унитаза и напугал москвичку

В Москве женщина зашла в свой туалет и повстречала там розового удава .
Сбежал, пока мыли террариум: удав выполз из унитаза и напугал москвичку

© Freepik

Жительница Москвы рассказала журналистам, как повстречала розового удава в своей квартире. Огромная змея заползла в туалет и своим появлением напугала хозяйку жилища, передает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Елисейской улице. Москвичка по обыкновению пошла в туалет, однако достаточно быстро повернула обратно, ведь из унитаза на нее смотрел розовый удав.

После этого женщина начала выяснять, как змея оказалась у нее в жилище. Оказалось, что рептилия сбежала из соседней квартиры. Она воспользовалась тем, что хозяева моют ее террариум.

Как развивалась ситуация дальше, пока неизвестно. В Сети вместе с этой информацией есть лишь снимок удава, который выбирается из унитаза.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае покусавшую сельчан мартышку пришлось ловить полицейским. Чтобы остановить примата, пришлось организовать целую операцию.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
змея
москва
Туалет