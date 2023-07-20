Пошли «просто погулять»: подросток, зарезавший 11-летнего мальчика, раскрыл детали жуткого убийства

Всплыли новые подробности дела об убийстве 11-летнего мальчика в столичном парке на Каширском шоссе. Преступником оказался 13-летний друг школьника. Подросток зарезал своего приятеля из-за возникшей ссоры. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Днем 18 июля пятиклассник ушел из дома и не вернулся. С помощью камер видеонаблюдения удалось восстановить, что мальчик отправился со своим другом в парк «Коломенское».

Из парка 11-летний ребенок уже не выходил. При осмотре территории его тело обнаружили в колодце. Мальчика жестоко зарезали.

13-летний приятель погибшего признал свою вину и даже показал, куда дел орудие убийства. Дома у ребенка нашли одежду с пятнами крови, которые он хотел застирать, но у него не получилось.

Подросток рассказал, что взял на прогулку кухонный нож, который предварительно завернул в непрозрачный пакет. Также он заранее продумал, что выбросит тело в коллектор. Мотивом убийства стали частые ссоры.

По словам школьника, они пришли в парк «просто погулять», взяли с собой сигареты и газировки, но потом снова поругались. После этого он взял нож и начал бить приятеля. Пятикласснику нанесли не менее 12 колото-резаных ран, преимущественно в шею и грудь. При этом подросток утверждает, что не планировал убивать друга, все произошло спонтанно.

Адвокат Евгений Харламов в беседе с kp.ru отметил, что 13-летнего мальчика могут только поставить на профучет и, максимум, отправить в спеццентр, где он будет жить в отряде и получать школьное образование.

Ранее мы писали, что в Москве на станции метро «Проспект Мира» 31-летняя женщина разбила турникет после того, как поссорилась с парнем.