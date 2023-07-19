Сбросили в канализацию: в московском парке убили 11-летнего мальчика

В московском парке на Каширском шоссе нашли тело 11-летнего мальчика. Ребенку нанесли несколько ударов ножом, затем тело сбросили в канализационный колодец.

Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, с заявлением о пропаже в полицию обратилась мать. Выяснилось, что ребенок ушел из дома 18 июля и не вернулся.

В настоящее время идут поиски преступника.

На причастность к преступлению проверят друга убитого ребенка. Об этом узнал Telegram-канал 112.

18 июля ребенок вышел на прогулку с другом: они были на детской площадке, а затем отправились в парк. Как следует из записей камер видеонаблюдения, из парка он вышел один, а позже его друга найдут с ножевыми ранениями в колодце - предварительно, ему нанесли не менее 12 ударов.

Подросток заявил, что 19 июля не виделся с другом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 15-летний школьник в Екатеринбурге умер от удара током. Друзья рассказали, как все произошло.