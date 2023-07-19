Девушка поссорилась с парнем в метро и разбила ногой турникет

В столичном метро 31-летняя женщина разбила турникет, после того как поссорилась с молодым человеком. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры.

Инцидент произошел 19 июля на станции метро «Проспект Мира». Сама гражданка объясняет свои действия плохим настроением после ссоры с возлюбленным. Она хотела как можно быстрее выйти на улицу, чтобы успокоиться. На эмоциях женщина ударила ногой по стеклянной створке турникета и разбила его.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Москвичка должна возместить ущерб за поврежденное имущество. Сейчас выясняются все детали случившегося.

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