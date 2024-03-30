Сделали замечание за вытянутые ноги: пассажир электрички сломал пенсионерке нос

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения на пожилую пассажирку электрички в Москве. Женщине сломали нос во время поездки, передает «МВД Медиа».

Инцидент произошел накануне, 29 марта. Пенсионерка ехала в электричке сообщением Фрязево — Апрелевка Горьковского направления МЖД. На станции Нижегородская она сделала замечание попутчику, который протянул ноги в проход. Мужчина среагировал агрессивно на слова пожилой женщины и после непродолжительной перепалки сломал ей нос.

Ударив попутчицу, неизвестный пассажир скрылся. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка в ходе выяснения деталей случившегося установили личность хулигана и задержали его. Агрессором оказался россиянин 1989 года рождения. На допросе фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся.

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