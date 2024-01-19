Посетитель российского кафе прервал танцы стрельбой из пистолета

Посетитель кафе в Москве устроил стрельбу из пистолета в заведении, когда в нем проходили танцы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в заведении на улице Бойцовой. В момент, когда в кафе проходили танцы и посетители развлекались, 26-летний мужчина сел на стул, вытащил пистолет и стал осуществлять из него выстрелы. Окружающие попробовали успокоить мужчину, однако это не принесло результата. Примечательно, что никаких конфликтов в заведении до этого не было.

Пистолет у неадеквата отняли, на место прибыли сотрудники полиции. Позднее выяснилось, что сам стрелок успел пораниться - на шее у него обнаружилась резаная рана, появление которой он не смог объяснить, Мужчина лишь отметил, что якобы получил ранение из-за незнакомца во время танца в кафе.

Пришедшего в заведение с девушкой дебошира доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве охранники-мигранты жестоко избили мужчину за кражу конфет из супермаркета.

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