Охранники российского магазина жестоко избили укравшего конфеты посетителя

В Москве двое мигрантов жестоко избили мужчину, который заподозрил в краже коробки конфет. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника, ЧП произошло 14 января на юго-востоке города. 37-летний житель столицы зашел в супермаркет вместе с товарищем и украл конфеты. Кражу обнаружила администратор и рассказала о случившемся иностранцу, который неофициально работал в торговой точке охранником.

Тот в свою очередь, позвав на помощь знакомого, отправился в погоню за ворами. На улице охранникам удалось догнать москвичей, они попросили мужчин вернуться в магазин для оплаты сладостей. Россияне выполнили просьбу, однако после оплаты конфет конфликт не закончился. Когда покупатели и охранники вышли на улицу, последние накинулись на мужчин и начали жестоко избивать их.

В результате против мигрантов было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудники полиции также расследуют факт кражи, предшествующий драке, и незаконное трудоустройство одного из нападавших.

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