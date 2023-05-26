В Екатеринбурге мужчина избил подростка до разрыва селезенки из-за шуток про его фамилию

В Екатеринбурге местный житель жестоко избил школьника, издевавшегося над его фамилией. Отмечается, что мужчина долго терпел оскорбления, но в какой-то момент все-таки не выдержал. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел 24 мая. Россиянин с примечательной фамилией шел по улице, когда к нему пристали подростки и стали дразнить. Они коверкали его имя и откровенно смеялись. Мужчина же старался никак не реагировать на травлю и просто продолжал идти своей дорогой.

Однако даже в подъезде школьники его не оставили. Очередная шутка от них окончательно вывела из себя екатеринбуржца, и он стал наносить удары по одному из обидчиков. В основном травмы были нанесены в голову и живот.

В итоге после случившегося мальчик стал испытывать сильную боль в брюшной области, и родители отвезли его в больницу. Там после обследования ему сообщили, что в результате нанесенных увечий у него разорвалась селезенка. Подростка экстренно поместили в реанимацию, а полиция начала розыск нападавшего.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина задушил отца-инвалида. Он сообщил, что сделал это из чувства сострадания, так как больше не мог смотреть на мучения родного человека.