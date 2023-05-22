Охранник убил покупателя после попытки кражи бутылки водки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 41-летний покупатель попытался украсть бутылку водки из магазина на улице Грибоедова, кражу пресек 21-летний охранник, он ударил мужчину кулаком в голову. От удара тот упал на пол. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

Источник утверждает, что после неудачной попытки кражи избитый добрался до дома, где его заметила соседка.

«Спустя некоторое время она решила узнать, что же произошло, и долго стучалась в дверь к соседу, но тот не открывал», – говорится в сообщении.

В результате женщина вызвала сотрудников полиции. Те приехали на вызов и вскрыли дверь. Они увидели, что пострадавший был уже без сознания. Его увезли в больницу, где он умер.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Кроме этого, в полиции Екатеринбурга уточнили, что ранее охранник не был судим. Мужчина уже признал свою вину, его передали следователям.

Ранее сообщалось, что школьник проверил бдительность охранников с помощью игрушечного пистолета. Оказалось, мальчик просто принес с собой игрушку, чтобы похвастаться перед друзьями, однако от зоркого глаза мужчин, предупрежденных о возможных провокациях, школьник не ускользнул.