Мужчина сделал замечание пенсионеру с косой и оказался на операционном столе

В Новой Москве пенсионер с косой напал на мужчину, который сделал замечание по поводу его собак. Пострадавший вышел погулять с ребенком, а оказался в реанимации. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло 3 сентября в поселении Десёновское. Житель вышел на прогулку с восьмилетним сыном, но на их пути повстречались агрессивные собаки.

Родитель обратился к 62-летнему хозяина псов и попросил убрать их с улицы. Пенсионер разозлился и ушел. Вскоре он вернулся с косой и палкой, которой ударил мужчину. После он применил и косу, вонзив лезвие в грудь соседа.

Пожилой мужчина ушел, а раненный житель еле добрался до дома. Он тяжело дышал, но все же смог вызвать сотрудников скорой помощи. Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением грудной клетки. Ему сделали операцию, пациента спасли.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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