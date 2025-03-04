Популярный комик раскрыл, что впал в кому на три дня после ДТП

Популярный российский стендап-комик Чермен Качмазов признался, что пережил три дня комы после серьезного ДТП. Об этом он заявил в рамках YouTube-подкаста «Авторитет мысли».

По словам юмориста, авария с его участием произошла весной минувшего года в Москве.

«В прошлом апреле я попал в аварию, меня сбила машина на районе. Я выжил, три дня побыл в коме», — поделился Качмазов.

Стендапер отметил, что у него был долгий период восстановления. Он был вынужден заново учиться ходить. Артист подчеркнул, что он до сих пор испытывает проблемы с коленями из-за ДТП.

«Я бы сказал, что авария затронула даже больше не тело, а ментальную составляющую. Это было самое неожиданное для меня — что именно ментально я потерплю какие-то крушения», — добавил комик.

Ранее выяснилось, что скандально известному блогеру-лихачу Ахмеду Венгалби может грозить до восьми лет лишения свободы за покушение на дачу взятки.

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