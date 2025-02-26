«Теперь мы до утра на дороге»: комики Дедищев и Чебатков попали в аварию во время путешествия по США

Российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в аварию во время путешествия по США. К месту ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов. О произошедшем в своем Telegram-канале рассказал один из участников шоу Stand Up.

Дедищев записал видео с места аварии. По его словам, все лучилось, когда они с коллегой проезжали штат Нью-Мексико. Машина, в которой ехали артисты, налетела на некий посторонний предмет на дороге и не смогла продолжить движение. Точно такая же ситуация произошла и других участников движения.

«Там все тачки попали в эту аварию… И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», — рассказал стендап-комик.

За поврежденной машиной Чебаткова и Дедищева приехал эвакуатор. В обстоятельствах аварии разбираются стражи порядка.

Ранее сообщалось, что певец Анатолий Цой попал в автоподставу. Он записал видео, в котором раскрыл подробности мошеннической схемы.