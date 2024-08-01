Популярную блогершу арестовали за связь с онлайн-казино

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Бангкока популярную таиландскую блогершу Soda за связь с онлайн-казино. Об этом сообщает портал Thaiger.

Уточняется, что сайт, которым управляла сетевая знаменитость, рекламировали во многих соцсетях. Портал предлагал юзерам различные виды азартных игр, в том числе карточные игры, игровые автоматы и не только. На основном банковском счету платформы в обращении было более 4 миллионов батов (9,5 млн рублей). Правоохранителям удалось установить связь финансовых операций блогерши с этим сайтом.

В TikTok на девушку было подписано свыше 100 тысяч пользователей, в своих роликах Soda регулярно показывала роскошный образ жизни и хвасталась дизайнерскими вещами. Известно, что ее задержали при попытке покинуть страну.

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