Недавно угрожал спустить собаку: мужчина всадил семикласснице пулю из пневматики в правое бедро

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на ученицу седьмого класса в Ленобласти. Девочку обстрелял из пневматической винтовки мужчина, который на данный момент задержан, передает 78.ru.

Несовершеннолетняя подверглась нападению в деревне Большие Колтоны Гатчинского района. По данным СМИ, агрессивный местный житель не менее трех раз выстрелил в 12-летнюю школьницу и ранил ее в правое бедро из пневматической винтовки.

Сразу после случившегося пострадавшая обратилась в больницу, а ее мать заявила в полицию. Мужчину через некоторое время задержали. Оказалось, что еще до стрельбы он угрожал спустить на детей собаку. Дома у жителя Ленобласти нашли незарегистрированное оружие.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке. Он ранил 10-летнюю девочку.