Столкнулся с таким первый раз: на блогера Илью Варламова* напали в Африке

Российский блогер Илья Варламов* (признан иноагентом на территории РФ) попал в неприятную ситуацию во время посещения Нигерии. На мужчину совершили нападение местные жители. Им не понравилось, что иностранец ведет активную съемку.

Варламов* поделился историей на своем YouTube-канале. Блогер рассказал подписчикам, что не так давно был в столице Нигерии — Лагосе. Во время прогулки по местному рынку к туристу подошли неизвестные люди. Они пытались сломать камеру россиянина, так как тот снимал без разрешения начальника рынка.

На помощь Варламову* пришел полицейский. Хоть он и не пользовался авторитетом среди местных жителей, тем не менее смог разогнать толпу. По словам блогера, прежде ему не доводилось попадать в подобные ситуации.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова*. Контент-мейкера наказали за дискредитацию ВС РФ.

*признан иноагентом на территории РФ