Популярного российского блогера задержали за совращение несовершеннолетних

Автора YouTube-канала «Неформал», насчитывающего 1,42 млн подписчиков, Евгения Егорова задержали после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Следственный комитет. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В отношении 23-летнего Евгения Егорова возбуждено уголовное дело по педофильской статье о развратных действиях — ст. 135 ч. 3 УК РФ», — написала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что Егоров размещал в своем блоге видеоролики со сценами насилия, а также вступал в переписку с несовершеннолетними, которых просил высылать ему интимные видео. Она добавила, что к настоящему времени установлена как минимум одна потерпевшая 10-летняя девочка.

Теперь ютуберу грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее певица Зара поделилась подробностями «сумасшедших корпоративов» оказавшейся в СИЗО блогерши Елены Блиновской.

Также адвокат Константин Третьяков сообщил о прекращении уголовного дела в отношении блогерши Лерчек и ее супруга.