Спустя 359 дней уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа прекратили

Адвокат Константин Третьяков сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Речь идет о деле о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Об этом узнал Пятый канал.

В конце 2023 года было прекращено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн. Семья заплатила 505 млн рублей налогов. Сейчас арест со счетов снят.

«Уголовное дело… официально сегодня было прекращено спустя 359 дней. Это были, наверное, самые тяжелые дни в нашей жизни, но из них мы вынесли большое количество уроков. Никому никогда такого не пожелаю», - сказала Лерчек.

Ее слова приводит Telegram-канал Baza. В заключение речи Лерчек поблагодарила всех за поддержку.

Ранее блогер рассказывала о проблемах в браке, появившихся в период судебных разбирательств. Она отмечала, что до этого не ссорилась с мужем. Однако в сложный для семьи период супруги начали друг другу предъявлять «старые обидки». Пара смогла наладить отношения и обращалась за помощью к психологам.