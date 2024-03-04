Певица Зара раскрыла подробности «сумасшедших корпоративов» Елены Блиновской

Певица Зара высказалась о «королеве марафонов» Елене Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО по делу о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Артистка призналась, что не интересовалась деятельностью блогера, но неоднократно слышала от других артистов о корпоративах, которые она устраивала.

«Вы знаете, для меня она уникум, потому что я особо не следила за ее жизнью, единственное, я только знала, что мои коллеги периодически куда-то едут выступать на какие-то сумасшедшие корпоративы с невероятными бюджетами, которые делает блогер», — сказала Зара в беседе с Kp.ru.

При этом она подчеркнула, что не верит в марафоны, с помощью которых можно изменить свою жизнь. Артистка посоветовала в сложных жизненных ситуациях обращаться за помощью только к профессиональным психологам.

«Нет волшебной пилюли, понимаете? Нет волшебных марафонов. Ты можешь прослушать все, я вообще люблю все слушать. Но в итоге поступаю так, как мне подсказывает интуиция», — заключила Зара.

22 января Елене Блиновской сменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Это произошло из-за нарушения порядка содержания под домашним арестом.

Ранее мы писали, что 13 февраля Московский городской суд рассматривал апелляцию блогера на меру пресечения. Во время последнего слова Блиновская заплакала и рассказала, что ее семья переживает не самые простые времена — дети болеют, а супруг спит по несколько часов в сутки. В итоге суд оставил «королеву марафонов» в СИЗО.