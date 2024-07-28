Попал в реанимацию с переломом костей черепа: на подростка рухнула стена дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге врачи пытаются спасти шестиклассника, который пострадал после обрушения стены старого дома. Инцидент произошел в СНТ «Восход».

Утром 26 июля 13-летний мальчик хотел помочь бабушке и дедушке разобрать старый дом. Когда подросток ударил молотком по опоре, на него внезапно рухнула стена, сообщает 47news.

Ребенка сначала доставили в реанимацию больницы Шлиссельбурга. Позже его перевели в детскую горбольницу. В медучреждение пострадавший поступил с переломами костей черепа и другими серьезными повреждениями.

Полиция выяснила, что семья ребенка живет в Санкт-Петербурге, характеризуется как благополучная. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик попал в реанимацию с разрывом почки после неудачного падения на детской площадке.

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