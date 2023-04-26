Помочился на попутчика: мужчина устроил дебош в самолете

Нетрезвый житель Индии летел в самолете рейсом из США и устроил на борту дебош. Во время полета он помочился на попутчика. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на информационное агентство ANI News.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Нью-Йорка в Нью-Дели авиакомпании American Airlines в воскресенье, 23 апреля. Житель Индии поссорился с соседом, потом встал с места и помочился на него.

Члены экипажа доложили сотрудникам Центральной службы промышленной безопасности (CISF) об инциденте на борту после приземления. Правоохранительные органы задержали нарушителя и доставили в полицейский участок аэропорта для дальнейшего разбирательства.

Похожий инцидент произошел в самолете, который летел из Пхукета в Красноярск. Еще во время полета в линейный отдел полиции пришло сообщение об агрессивном пассажире, который находится в бизнес-классе. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разделся по пояс, ходил по салону в таком виде и демонстрировал окружающим свои татуировки. На все просьбы реагировал агрессивно и крыл окружающих матом.

Ранее мы писали о том, как 25-летний хабаровчанин убил прохожего, сделавшего ему замечание. В январе текущего года местный житель распивал спиртные напитки в компании своих приятелей. Компания сквернословила, чем и привлекла внимание 32-летнего мужчины, который сделал им замечание.