25-летний хабаровчанин убил прохожего, сделавшего ему замечание

В январе 2023 года 25-летний житель городка Советская Гавань в Хабаровском крае распивал спиртное в компании собутыльников. Шумная компания сквернословившая в сквере, привлекла внимание 32-летнего мужчины, который сделал выпивохам замечание.

Преступник набросился на прохожего и принялся его избивать. Он продолжал наносить удары ногами и тогда, когда его жертва уже оказалась на асфальте. Пострадавшего доставили больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

За год до этого, в ходе дворовой разборки этот же парень схватил за волосы молодую женщину, которая пыталась урезонить дерущихся, и протащил ее около пяти метров по земле, причиняя физическую боль и телесные повреждения. Об этом информирует kp.ru, со ссылкой на официального представителя прокуратуры Хабаровского края.

Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что и в том, и в другом случае нападал на людей из-за их оскорбительного поведения.

Суд определи преступнику меру наказания в виде шести лет колонии строгого режима.