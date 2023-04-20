Разделся и крыл всех матом: петербуржец устроил дебош в самолете на пути в Красноярск

В аэропорту Красноярска задержали мужчину, который устроил дебош на борту. 43-летний пассажир ходил полуголым по салону и мешал другим людям. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

По данным источника, дебоширом является житель Санкт-Петербурга. Он летел из Пхукета в Красноярск. Еще во время полета в линейный отдел полиции пришло сообщение об агрессивном пассажире, который находится в бизнес-классе.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разделся по пояс, ходил по салону в таком виде и демонстрировал окружающим свои татуировки. Он не садился на место при снижении и посадке, а экипаж крыл матом. На просьбы успокоиться реагировал резко и агрессивно. Отмечается, что своим поведением дебошир создавал опасность для себя и других людей.

Петербуржца задержали в аэропорту и доставили в дежурную часть. Экспертиза показала у него легкую степень опьянения. В итоге на мужчину составили два протокола за появление в общественных местах пьяным и за неповиновение экипажу.

Ранее мы писали о том, как бортпроводница облила 3-летнюю девочку кипятком во время полета из Москвы в Хургаду. Женщина уронила на малышку стаканы с горячим напитком.

По словам матери пострадавшего ребенка, инцидент произошел во время трапезы в самолете. По неосторожности бортпроводница не удержала посуда, и опрокинула все прямо на девочку. Родители успели поймать только один стаканчик, остальное вылилось на ребенка. Малышка получила серьезные ожоги.