Помимо 15-летнего гардеробщика, людей из горящего «Крокуса» выводили еще несколько школьников

Вместе с 15-летним гардеробщиком людей из горящего «Крокуса» выводили еще несколько подростков, одному из которых было 14 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, 14-летний парень тоже работал в гардеробе концертного зала. Он устроился в «Крокус» в декабре прошлого года, чтобы накопить на новый компьютер и украшение для мамы.

Во время теракта юные работники «Крокуса» заметили, что толпа направляется к тупику, после чего они стали направлять зрителей к служебному и экстренному выходам. Как только люди покинули здание и находились на безопасном расстоянии, 14-летний школьник связался с мамой и рассказал ей о произошедшем.

По словам подростка, администрация «Крокуса» проводила инструктаж для всех сотрудников комплекса. Однако в день теракта мальчики действовали по ситуации. Известно, что всем школьникам, помогавшим эвакуировать людей, удалось добраться до дома целыми.

Ранее мы писали, что 15-летнего гардеробщика наградил московский футбольный клуб «Спартак». Более того, юношу решил отблагодарить известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории РФ).

*признан иностранным агентом на территории РФ