Моргенштерн* перевел спасшему людей в «Крокусе» юному гардеробщику млн рублей

Уехавший из России рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) отправил миллион рублей 15-летнему школьнику, который спас более 100 посетителей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Как сообщает Telegram-канал «Не Моргенштерн», музыкант после новостей о мальчике, подрабатывающем гардеробщиком, решил помочь ему материально. На следующий день сам подросток подтвердил, что получил деньги от Моргенштерна*.

«Я искренне рад. С его помощью у меня облегчится жизнь. Я очень рад, что существуют такие люди как Алишер*. У меня просто нет слов. Я хочу плакать», — заявил юноша.

В ответ рэпер сказал мальчику, что «героев надо знать в лицо».

Ранее школьник рассказал, что администрация объясняла правила эвакуация при инструктаже, и этими знаниями парень воспользовался во время теракта в «Крокусе». Он смог направить испуганную толпу к выходу, тогда как люди изначально побежали в сторону тупика. Более 100 человек спаслись благодаря четким и оперативным командам юного гардеробщика.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

*Признан иностранным агентом на территории России